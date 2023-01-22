الأهلي يطالب لاعبيه بغلق صفحة القمة

طالبت إدارة النادي الأهلي لاعبي فريقها الأول لكرة القدم بغلق صفحة مباراة الزمالك، والتركيز على المرحلة المقبلة، بما فيها من تحديات كبيرة تنتظر الفريق.

وتغلب الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم محمود كهربا ومحمد شريف (هدفين)، وذلك في المباراة التي أُقيمت أمس السبت، على ستاد القاهرة، لحساب الجولة الـ 14 من الدوري.

وأكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أن الفوز على الزمالك يضاعف من مسئوليات كل عناصر المنظومة الكروية، مُطالبًا الجميع ابتداء من صباح اليوم الأحد بالتفكير فيما هو قادم من مباريات وبطولات.

وأشار محمود الخطيب إلى أن قدر من يلعب للأهلي، هو البحث الدائم عن المزيد من الانتصارات أيًّا كانت التحديات المحلية والقارية.

من جهته، شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي في حديثه مع اللاعبين عقب نهاية المباراة، على ضرورة التركيز على مواجهة البنك الأهلي، المُقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء المقبل، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري العام.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات رسمية عقب الفوز بالقمة: "الحمد لله على الفوز، ولكن بالطبع لا نريد الوقوع في فخ الموسم الماضي، حينما فزنا على الزمالك بخماسية، ولكن خسرنا بطولة الدوري في النهاية".

وأضاف: "حققنا فوزًا كبيرًا على الزمالك، أكبر رد على كل الأحاديث خلال الفترة الماضية هو الملعب، وهو ما حدث في اللقاء، ولكن ابتداءً من يوم الأحد سنغلق صفحة الزمالك من أجل الاستعداد لمباراة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل".

ورفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إراحة اللاعبين بعد الفوز على الزمالك في القمة، حيث قرر خوض حصة تدريبية على ملعب مختار التتش مساء اليوم الأحد، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي مساء اليوم في السابعة مساءً.

ويعكف السويسري مارسيل كولر على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق البنك الأهلي، من أجل تحليلها للاعبين، ومنحهم التعليمات اللازمة قبل المواجهة الأخيرة للفريق، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.