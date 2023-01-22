هاجم رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، لاعبي الأبيض بعد الخسارة من الأهلي في القمة بثلاثة أهداف دون رد.
وخسر الزمالك أمام الأهلي في القمة 125 بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن منافسات
وقال رضا عبدالعال عبر قناة "ten":" لاعبو الزمالك كان مثل الرجل العقيم، والعقم سببه المدير الفني وطريقة لعبه".
وأضاف عبدالعال إنه في مباراة بيراميدز خرج أحسن لاعب في الفريق المنافس للزمالك، عبدالله السعيد بالدقيقة 11 وطرد منهم لاعب، ولم يسجل الزمالك (يبقى اسمه عنده عقم).
وواصل:" طول ما فيريرا موجود عليه العوض، ولو حصل الزمالك على المركز السادس يبقى إنجاز".