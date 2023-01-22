اندلاع مزيد من الاحتجاجات في باريس ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا

فون دير لاين لم تحسم أمرها في الترشح لانتخابات أوروبا المقبلة

انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 7ر2% خلال أول 20 يوما من يناير