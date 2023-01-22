استطلاع رأي: غالبية الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة

أظهر استطلاع للرأي، أجري وسط الخلاف القائم حول تدخل وستمنستر لعرقلة إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي في اسكتلندا، أن الأغلبية تؤيد استقلال البلاد.

وأظهر بحث أجرته مؤسسة "فايند أوت ناو فور ذي ناشونال"، تم نشره اليوم السبت، أن 54 % أيدوا إستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، مقابل 46 % يؤيدون البقاء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) .

وأعلن وزير الدولة الاسكتلندي في الحكومة البريطانية، أليستر جاك، أنه سيصدر أمرا بموجب المادة 35 من قانون اسكتلندا لمنع مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي في اسكتلندا، من الحصول على الموافقة الملكية، على الرغم من إقراره من قبل قصر العائلة المالكة في اسكتلندا (هوليرود) الشهر الماضي.