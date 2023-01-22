صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ78 ألف مواطن خلال عام 2022

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية لـ78 ألفا و603 مواطنين، ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك خلال عام 2022.



وأكد وكيل الوزارة، فحص 6 آلاف و400 من كبار السن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن؛ للنهوض بالمنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري، وفي إطار جهود وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين على العلاج.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سمير منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، أن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.



وأشار إلى تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.