التعليم عن تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية: شائعة اعتدنا مواجهتها

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ترصد كل الشكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، نافيا ما تردد عن تسريب الامتحان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن شكاوى صعوبة الامتحان يتم التعامل معها من خلال تصحيح عينة عشوائية، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب بناء على ذلك.



وأشار إلى أن الامتحان يقيس عدة معايير، بينها نواتج التعلم لدى الطالب وقدرته على الفهم والإدراك، وقدرته على الإلمام بالمعلومات العامة، وعلى فهم المنهج الدراسي وليس حفظه.



وأوضح أن كل مديرية تضع الامتحان على حدة، وبالتالي إذا ظهرت شكوى محددة من امتحان معين يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصحيح عينة عشوائية، لافتا إلى أن الوزارة معنية بتحقيق مصلحة الطلاب.



ونوه بأن الامتحان لم يتم تسريبه، مؤكدا أن هذه الشائعة يتم ترديدها منذ بداية الامتحانات.



ولفت إلى أن التسريب يعني تداول الامتحان قبل موعد انعقاد اللجنة، وهو ما لم يحدث مطلقا منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي.