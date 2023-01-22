بطل واقعة إنقاذ سيدة من تحت قطار أسيوط يكشف قصة بطولته حتى فقدان ذراعه

روى الشاب السوداني أحمد المدثر، كواليس إنقاذه سيدة من تحت قطار أسيوط، ما تسببت في فقدان ذراعه، قائلا: «كنت مسافر من القاهرة لأسوان لأزور أخي، ونزلت في محطة أسيوط من القطار وشفت السيدة وابنتها كانوا هيقعوا تحت القطار وهو بيتحرك، وقدرت اسحب البنت ووالدتها من السقوط على القضبان».

وكشف المدثر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت تفاصيل الحادثة: «السيدة وقعت على ضهرها وأنا سحبت رأسها من عند القطار وأيدي اليمين راحت، وأيدها اليسار راحت، ورجلها أصيبت بس مفيهاش مشكلة كبيرة، وأيدي انقطعت من عند الكتف، ولست ندمان ومبسوط على موقفي».

وتابع: «أنا مهندس ميكانيكي أعمل في السعودية، وكنت بزور أهلي وأخواتي وأمي ونازل إجازة من شغلي في السعودية، وكنت متجه لأسوان أزور أخويا والاصابة هتأثر على شغلي وكل المسؤولين زاروني وأحزاب وجرائد وكل من عرف بالخبر جاءني، وجميع وسائل الإعلام المصرية، وأنا راضي ومليش طلبات ولا ينقصني شيء».