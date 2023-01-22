وزير الدفاع في بيرو يدعو لإقامة ممرات للمساعدات الإنسانية

دعا خورجي تشافيز وزير الدفاع في بيرو إلى إقامة ممرات للمساعدات الانسانية في عدة مناطق في بيرو من أجل تلبية مطالب المواطنين.

وذكرت وكالة أنباء بيرو أن هذا التصريح جاء قبل قيام القوات الجوية في بيرو بنقل أكثر من 13 طنا من الامدادات، وتشمل مياه معالجة وأطعمة وأدوية لمنطقة مادر دي ديوس بجنوب شرق البلاد.

وقال الوزير " هذا عمل مهم ومشترك بعد توقف الحركة على الطرق، ويتضمن ذلك منطقة مادر دي ديوس، ومن المهم إقامة ممر للمساعدات الانسانية لتلبية مطالب المواطنين، ليس فقط في بيرتو مالدونادو ولكن أيضا في أماكن أخرى تم إغلاق الطرق بها".

وكان مكتب أمين ديوان المظالم في أمريكا الجنوبية قد أعلن في العاشر من يناير الجاري إن 17 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم وسط تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيرو.

ويشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد حكومة الرئيسة دينا بولوارت التي وصلت إلى سدة الحكم بعد عزل سلفها بيدرو كاستيلو.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة الجديدة، وحل الكونجرس، والإفراج عن الرئيس السابق المعتقل كاستيلو.