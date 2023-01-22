مدير معرض الكتاب: نعمل على إعداد شعار لوضعه بأجنحة دور النشر المشاركة في الثقافة والفن للجميع

كشف مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب إسلام بيومي أنه يتم العمل حاليا على إعداد شعار "slogan" لوضعه داخل أجنحة دور النشر المشاركة في مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني "الثقافة والفن للجميع"، لتعريف الجمهور بها.

وقال بيومي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "وزيرة الثقافة أطلقت المبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ومعظم قطاعات الوزارة وعدد كبير من دور النشر لتوفير الكتب للجميع بأسعار تبدأ من جنيه واحد ولا تتجاوز 20 جنيهاً"، موضحا أن تخفيضات هيئة الكتاب المعتادة والخاصة بها كل عام خلال فترة إقامة المعرض ستكون متاحة داخل جناح الهيئة بقاعة (1).

وأضاف أن تطبيق المعرض على الهواتف الجوالة تتوفر عليه كافة التفاصيل، من خرائط وتقسيم قاعات المعرض وأماكن دور النشر إلى الفاعليات الثقافية وجداولها وأماكن إقامتها، وكافة ما يخص المعرض، لافتا إلى أن التطبيق سهل ومبسط في الاستخدام ويمكن تحميله على جميع الهواتف.

وذكر بيومي، أنه تم لأول مرة خلال دورة العام الحالي للمعرض الدورة الـ54، إصدار نسخة رقمية لمكتبة الأسرة (PDF) وإتاحتها عبر منصة وتطبيق المعرض، مبينا أن "معرض الطفل" له صالة داخل المعرض مخصصة بالكامل لكل الأنشطة الخاصة بالأطفال من إصدارات ونشاطات وحفلات وفعاليات ثقافية.

وعن اختيار شخصية المعرض، قال مدير معرض الكتاب "إن الاختيار يتم عن طريق اللجنة العليا للمعرض، والتي تضم كبار المثقفين برئاسة وزيرة الثقافة، وليس له شروط معينة إلا أنه متفق على أن تكون الشخصية من المبدعين الراحلين، حيث يتم طرح عدد من الأسماء كل عام والمناقشة بشأنها والتصويت عليها من أعضاء اللجنة".

ونوه بأن هناك دولا تشارك لأول مرة في المعرض، مثل المجر والدومنيكان، فيما تشارك من الجهات المصرية "المجلس القومي للمرأة" و"الهيئة العامة للرقابة المالية"، بينما تعاود "مصلحة سك العملة" و"جهاز شئون البيئة" المشاركة من جديد، فضلا عن استئناف بعض الدول للمشاركة (المغرب، الكويت، غانا، إريتريا، الهند)، والتي كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا.

ولفت مدير معرض الكتاب إلى أنه تم أيضا استحداث محور جديد خلال دورة العام الحالي، وهو محور صناع المحتوى "يوتيوبرز"، مبينا أن فكرة هذا المحور جاءت اتساقا مع التطور التقني والرقميات الجديدة، وكخطوة لمن يريد صناعة مشروعه الخاص بمحتوى مفيد للبشرية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 يوم 25 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.