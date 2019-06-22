الزمالك يكشف سبب تأخر صفقات يناير

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سبب تأخر عقد صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد للحديث عن فريق الكرة ومصير الجهاز الفني، إن هناك 3 تعاقدات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف رئيس الزمالك، أن هناك مغالاة من بعض اللاعبين في أسعار لاعبيها ما يعطل حسم المفاوضات.

وأشار إلى أن الزمالك اتفق على ضم أحد اللاعبين مقابل 500 الف دولار، لكن بعد أن تسرب الخبر للإعلام طلب رئيس ناديه مليوني دولار وهو مبلغ كبيرللغاية.

وتابع: "من يحب الزمالك لا يجب أن يتحدث عن الصفقات إلا عندما تتم بشكل نهائي حتى لا يعطل عملنا".