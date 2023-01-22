الداخلية تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال «كلنا واحد»

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023؛ لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأشارت الداخلية، إلى الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفي السياق ذاته، واصلت وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية على رأسها الأرز، تم إعدادها بجودة عالية؛ بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.