زواج رائد الفضاء السابق باز ألدرين للمرة الرابعة في عيد ميلاده الـ93

وشارك ألدرين صورا من حفل الزفاف في لوس أنجليس على تويتر.

وكتب على تويتر: "في عيد ميلادي الـ 93 واليوم الذي سيتم تكريمي فيه (بجائزة) أساطير الطيران الحية، يسعدني أن أعلن أنني وحبيبتي منذ أمد طويل، الدكتورة أنكا فور، قد تزوجنا".

وتتولى فور، 63 عاما، الحاصلة على درجة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية، منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ألدرين "باز ألدرين أدفينشرز".

وفي عام 1969، شاهد ما يقدر بنحو 600 مليون شخص نيل أرمسترونغ وباز ألدرين يمشيان على سطح القمر، في سابقة بشرية، ضمن مهمة أبولو 11. وحينها، كان ذلك أكبر جمهور تلفزيوني في التاريخ.

وبين عشية وضحاها تقريبا، أصبح ألدرين أحد أشهر الأسماء على هذا الكوكب. وكانت الأشهر التي تلت المهمة مليئة بالظهور الإعلامي والتقاط الصور والاحتفاء وإلقاء كلمات بعد مآدب العشاء.