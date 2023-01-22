 ضبط محل و3 ورش مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية في حملات ليلية بالمحلة الكبرى - بوابة الشروق
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ضبط محل و3 ورش مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية في حملات ليلية بالمحلة الكبرى

أ ش أ
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 7:40 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 7:40 ص

أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وجدى الجرواني، استئناف أعمال الحملة المكبرة للجنة ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بقرى مركز المحلة تحت إشراف المهندس صلاح حشيش والمهندس سامى حاتم نائبي رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.
وأوضح الجرواني - في بيان صحفي، اليوم /السبت/ - أنه تم المرور على المحلات التجارية والمخابز والأسواق بجميع الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة، وتحرير 4 محاضر غلق محضر لمحلات أدوات منزلية بالعامرية و3 محاضر لورش نجارة بشبرابابل وزجاج سيارات بالعامرية، وسمكرة سيارات بمحلة حسن، خلال حملة ليلية للتأكد من مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد غلق الورش والمحلات.
ووجه الجرواني، رؤساء الوحدات المحلية بمشاركة لجان ضبط الأسعار بالمرور على الأسواق والمحلات والتأكد من التزام التجار بالأسعار وتوافر جميع السلع.

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