محلل سياسي: الولايات المتحدة الأمريكية تقترض لسداد الرواتب

قال الدكتور ماك الشرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، إن سقف الديون (الخارجية - الداخلية) في الولايات المتحدة الأمريكية؛ تجاوز 31 تريليونا و503 مليارات دولار حتى الآن.

وأضاف خلال حوار متلفز ببرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" مساء السبت، أن الحكومة الأمريكية مع نهاية العام المنقضي (2022) ارتفعت بسقف الدين إلى 31.4 تريليون دولار، وهو الحد الذي دقع الحكومة بالاقتراض؛ من أجل دفع الضمان الاجتماعي وبرامج حماية محدودي الدخل، ورواتب الجيش والتسليح التي تجاوزت 770 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن رؤساء الولايات المتحدة المتحدة؛ تعاقبوا على زيادة سقف الدين خلال فترة رئاستهم، مشيرا إلى أن سقف الدين أثناء حكم بارك أوباما قد بلغ 19 تريليونا، ثم ارتفع خلال حقبة دونالد ترامب إلى 26 تريليونا، ليصل مع الديمقراطيين إلى 31.5 تريليون دولار حتى اليوم.

ولفت إلى إنفاق الولايات المتحدة 6 تريليونات دولار على جائحة كورونا، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهر الجاري إلى 6.5 %، مشيرا إلى إنهاء خدمة أكثر من 70 ألف موظف في شركات التكنولوجيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأكد أن الرأسمالية تسيطر على الولايات المتحدة، إذ إن 99% من إجمالي الشركات الأمريكية قطاع خاص، لافتا إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن عاما (2023) ليس جيدا على الصعيد الاقتصادي.