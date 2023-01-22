مؤسسة متخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني تنبه إلى تصاعد معدلاته في إفريقيا

كشف تقرير إقليمي عن قفزة في معدلات الاحتيال الإلكتروني خلال العامين الأخيرين في أرجاء القارة الأفريقية حيث سجلت معدلات هذا النوع من الجرائم ارتفاعا نسبته 50 في المائة، وكانت قطاعات خدمات البيع الآجل والتقسيط عبر الفضاء الإلكتروني هي الفخ الأكثر استخداما من جانب المحتالين الإليكترونيين لاستهداف ضحاياهم في أفريقيا.

ورصدت مؤسسة "سمايل أيدينتيتي"، المتخصصة في خدمات التحقق من الجرائم السيبرانية عبر قارة أفريقيا ، في تقريرها الأخير، تزايدا ملحوظا لمحاولات التزوير عبر شبكات الإنترنت والاتصالات في أفريقيا خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن هذا الاتجاه يمضي قدما في صعوده بنسبة 30 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 مقارنة بنظيره في العام السابق عليه، محذراً من احتمالات ظهور أشكال جديدة من التحايل والتزوير مع تنامي استخدام الشركات لبرمجيات الواقع الافتراضي.

وذكرت المؤسسة في تقريرها المتعلق بخدمات "اعرف عميلك"، أن محاولات التحايل الإلكتروني شهدت تصاعداً في كينيا، بينما انحسر في المقابل في كل من غانا وجنوب أفريقيا.

وقال التقرير، إن 17 في المائة من عمليات فحص خدمات (إعرف عميلك) التابعة للمؤسسة، في عام 2021، صنفت على أنها عمليات تزوير وتحايل، وقد تزايدت تلك الأعداد بنسبة 26 في المائة في النصف الثانى من 2022.