القضاء الإداري بمجلس الدولة يقضي برفض جميع الطعون ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الليلة الأحد، برفض جميع الدعاوى ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها اليوم بصدد 4 دعاوى حركها 5 أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اختصمت رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين ورئيس هيئة قضايا الدولة (بصفتهم)، وطالبوا بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعلان النتيجة، وإعادة فرز أوراق الاقتراع في حضور المرشحين أو مندوبيهم، وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وشملت الدعاوى التي فصلت فيها محكمة القضاء الإداري، دعويين من أعضاء مجلس النقابة محمود كامل وهشام يونس، بالإضافة إلى آخرين منهم محمد رشاد علام، ونور الهدى زكي.