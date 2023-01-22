حسين الشحات: الأهلي لم يتحدث معي لتجديد عقدي

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تحدث حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع القلعة الحمراء، وذلك مع اقتراب نهاية عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حسين الشحات مع فريق الأهلي في شهر يونيو القادم، ولم يتم الإعلان عن تجديد التعاقد حتى الآن.

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية: «لم يحدث أي اتصالات حتى الآن من جانب الأهلي معي بشأن تجديد عقدي، والأولوية بالنسبة لي التجديد للنادي الأهلي».

وأضاف: «اللي عايزه ربنا هيكون، لو في نصيب أني أكمل مع النادي الأهلي هكمل بالتأكيد، ولو الأهلي يرغب في رحيلي سأحترم هذه الرغبة».

وأتم: «تركيزي الآن فقط في تقديم كل ما لدي للنادي خلال الموسم الجاري».