مزاعم بتعرض قصر للاعتداء الجنسي في نادي كرة قدم إيراني للشباب

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كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، عن فضيحة اعتداء جنسي مرتبطة بنادي لكرة القدم للشباب في شمال شرقي البلاد.

وأفادت التقارير أن خمسة عشر لاعبا من لاعبي كرة القدم الشباب تعرضوا للاعتداء الجنسي داخل النادي.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن أهالي الأطفال يريدون مقاضاة النادي الذي لم يجر ذكر اسمه والواقع في مدينة مشهد.

وتحدثت صحيفة اعتماد اليومية عن "جريمة مروعة".

وبحسب أنباء غير مؤكدة، فإن الضحايا كانوا دون سن الرابعة عشرة.

وقالت السلطات في مشهد إنها لا تريد الكشف عن أي تفاصيل حتى اكتمال التحقيق في الادعاءات.