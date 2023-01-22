بوريس جونسون يزور أوكرانيا وسط مزاعم فساد جديدة





قام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، قائلا إنه "شرف له" أن يكون هناك لإظهار التضامن مع الدولة التي مزقتها الحرب.



وقد زار جونسون، الذي يواجه اتهامات جديدة بشأن أمواله الخاصة، بلدة بوروديانكا في كييف.



وقال إنه سافر إلى أوكرانيا تلبية لدعوة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.



وأكدت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك يؤيد زيارة رئيس الوزراء الأسبق، وذلك بعدما أشارت مزاعم إلى أن الزيارة يمكن أن تقوض سلطة رئيس الوزراء.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جونسون قوله في بيان: "إنه شرف كبير أن أقوم بزيارة أوكرانيا بدعوة من الرئيس زيلينسكي. لقد استمرت معاناة شعب أوكرانيا لفترة طويلة".