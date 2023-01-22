القبض على 4 إسرائيليات للاشتباه في تهريبهن مخدرات من ألمانيا

ألقت السلطات الإسرائيلية، القبض على 4 شابات إسرائيليات في مطار تل أبيب وبحوزتهن 15 كيلوجراما من المخدرات في أمتعتهن، وفقا لتقارير إعلامية.

وتردد أن الشابات، وتتراوح أعمارهن بين 22 و24 عاما، هربن مخدرات وخاصة الكوكايين والكيتامين، بالطائرة من برلين.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنهن أخفين المخدرات في زجاجات شامبو وعبوات أخرى.

وكانت الشابات، اللواتي لم يكن لأي منهما سجل جنائي، قد وصلن إلى إسرائيل قبل أسبوع على متن طائرتين مختلفتين.

وتم تمديد احتجازهن لمدة ثمانية أيام اليوم الأحد، وفقا لتقرير إذاعي إسرائيلي.

وعادة ما تخضع الرحلات الجوية إلى إسرائيل لفحوصات أمنية صارمة بشكل خاص. وأثناء الاستجواب، قالت واحدة من المشتبه بهن إنهن تلقين ما يعادل 14 ألفا و600 دولار للتهريب. وقالت أخريات إنهن لم يعرفن أنهن يحملن مخدرات، على الرغم من أن الشرطة رأت أن هذا غير قابل للتصديق.

كما احتجزت الشرطة صديقا لإحدى الشابات وأحد أقاربهن للاشتباه في مساعدتهن في تهريب المخدرات.