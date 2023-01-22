مقتل 6 أشخاص جراء هجوم انتحاري لحركة الشباب في مقديشو

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اقتحم انتحاري يقود سيارة محملة بالمتفجرات بوابة مبنى حكومي في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد.

ثم اقتحم مقاتلون مسلحون من حركة الشباب الإرهابية مقر الحكومة الإقليمية، حسبما أفاد ضابط بالشرطة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويضم المبنى مكتب رئيس بلدية مقديشو وحاكم منطقة بنادير المحيطة بها.

وفتح المهاجمون النار فقتلوا ستة أشخاص على الأقل. وقال الضابط إن من بين القتلى اثنين من قوات الأمن وثلاثة مدنيين والانتحاري.

وتم إجلاء رئيس البلدية وكذلك العديد من المسؤولين الآخرين من قبل قوات الأمن.

ومع ذلك، واصل المهاجمون فرض حصار على المبنى في وقت مبكر من مساء الأحد.

وقال نائب رئيس البلدية محمد يابوه: "قواتنا الأمنية لا تزال تقاتل الإرهابيين".

وأضاف أنه يعتقد أن ما يصل إلى سبعة مقاتلين من الشباب يتحصنون في المبنى.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطة الإذاعة الأندلس الموالية للإسلاميين.

وتشهد الدولة التي تعصف بها الأزمات في القرن الأفريقي والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة هجمات إرهابية وأعمال عنف أخرى منذ سنوات، وخاصة من قبل حركة الشباب.

ومنذ عدة أشهر، تقوم الحكومة بعمل عسكري ضد حركة الشباب، ونجحت في استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال.

ودفع هذا بدوره المتطرفين إلى تكثيف هجماتهم.