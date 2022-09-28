أمازون تعتزم وقف برنامج التبرعات الخيرية أمازون سمايل

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم وقف برنامج التبرعات الخيرية أمازون سمايل خلال الشهر المقبل في إطار إجراءات خفض النفقات.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن أمازون أطلقت هذا البرنامج الذي يستهدف مساعدة المنظمات الخيرية من التبرعات في 2013 وساهم في توفير أكثر من 377 مليون دولار للأعمال الخيرية خلال أقل من 10 سنوات.

ويخصص البرنامج نسبة من حصيلة مشتريات المتسوقين عبر منصة أمازون دوت كوم لصالح الجمعيات الخيرية.

وقالت أمازون إنها تعتزم إغلاق البرنامج اعتبارا من يوم 20 شباط/فبراير المقبل.

وأضافت "بعد حوالي عقد من الزمن لم ينمو البرنامج للدرجة اللازمة لإحداث التأثير الذي كنا نأمله في البداية... مع وجود الكثير من المنظمات الخيرية المستحقة للحصول على حصة من التبرعات وهي أكثر من مليون منظمة على مستوى العالم، فإن قدرتنا على إحداث تأثير كانت في الغالب بسيطة للغاية".

وأضافت أمازون أنها ستواصل الاستثمار في المجالات التي تستطيع أن "تحدث فيها تغييرا ملموسا" في مساعدة المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية وبناء مساكن بتكلفة محتملة وتوفير فرص دراسة علوم الكمبيوتر لأبناء المجتمعات التي لا تتوافر لها الخدمات التعليمية المناسبة.

يذكر أن إعلان أمازون اعتزامها وقف البرنامج هو أحدث إشارة على تزايد الصعوبات المالية التي تواجهها أمازون، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نموا كبيرا في أنشطتها نتيجة ازدهار التجارة الإلكترونية في العالم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن إيراداتها تراجعت بعد ذلك مع رفع قيود احتواء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها في أغلب دول العالم. وفقدت أمازون أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية نتيجة ذلك. ولوقف نزيف الخسائر قررت الشركة في وقت سابق شطب أكثر من 18 ألف وظيفة.