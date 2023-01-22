 المحلة للزمالك بعد القمة: الوقت غير مناسب.. لكن نذكركم بمباراة يوم الثلاثاء - بوابة الشروق
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المحلة للزمالك بعد القمة: الوقت غير مناسب.. لكن نذكركم بمباراة يوم الثلاثاء

محمد جلال
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 1:04 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 1:08 ص

وجهت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة رسالة إلى نادي الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي في الدوري.

وتلقى نادي الزمالك هزيمة من الأهلي في القمة 125 بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لغزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنتيجة مباراة الفريقين في دوري الموسم الماضي التي حقق فيها زعيم الفلاحين الفوز بنتيجة 3-0 وعلقت عليها: «نعلم أن الوقت غير مناسب، لكن نذكركم أن لدينا موعد يوم الثلاثاء».

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري العام.


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