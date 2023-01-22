رويترز: 5 مصابين جراء الاشتباكات بين القوات الصومالية وحركة الشباب في مقديشو

قال مسعف وشاهدة يوم الأحد، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار عند بوابات مكتب رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو، أعقبه إطلاق نار ما زال مستمرا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأحد، أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة آمين للإسعاف، لـ«رويترز» إن طاقم المسعفين نقل خمسة مصابين من موقع الانفجار حتى الآن.

وأضاف أن إطلاق النار ما زال مستمرا في المنطقة، ومن الصعب على سيارات الإسعاف الدخول.

وقالت فرح عبد الله التي تعمل في مكتب رئيس البلدية لـ«رويترز»: «كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائل، هربنا وأعقب هذا إطلاق نار».

ويقع مكتب رئيس البلدية في مبنى مقر الحكومة المحلية بداخل منطقة محصنة جيدا في مقديشو.

وتوجد حواجز إسمنتية في الطرق بالمنطقة. ويقع المبنى على بعد حوالي كيلومتر ونصف من مقر رئيس البلاد.

وقال مسؤول من المخابرات اكتفى بتعريف نفسه باسم أحمد لـ«رويترز»، إن قوات الأمن أغلقت المنطقة على الفور؛ لكن إطلاق النار المتبادل بين الجيش والمهاجمين ما زال مستمرا.

وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، في بيان: «اقتحم مجاهدونا مقر الحكومة المحلية المرتدة المحصن جيدا في مقديشو»، موضحا أن العملية بدأت أولا بتفجيرات انتحارية قبل أن يدخل مسلحون المبنى بعد قتل حراسه.

وتشن حركة الشباب الصومالية المتشددة هجمات متكررة بالقنابل والأسلحة النارية على أهداف في مقديشو وفي أنحاء البلاد.

وتخوض الحركة قتالا ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ 2006 وتسعى للإطاحة بها، ومن ثم حكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وكثفت حركة الشباب من الهجمات بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية، مما يعكس قدرتها على البقاء في المشهد رغم إطلاق حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، لهجوم ضد مقاتلي الحركة الموالية لتنظيم القاعدة في أغسطس 2022.