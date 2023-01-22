فينجادا يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 125

تحدث نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، عن مباراة القمة رقم 125 والتي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء أمس السبت.

وخسر فريق الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «لم يكن هناك أي فريق أفضل في الشوط الأول، كان هناك فرص من الطرفين، لكن لم يكن هناك تفوق لأي طرف على الآخر».

وأضاف: «الهدف الأول فتح المباراة للأهلي، واخرج الزمالك من مناطقه، كان الزمالك يستحوذ على الكرة لكن بدون خطورة والأهلي استحق الاخطاء واستحق الفوز».

وتابع: «المدرب الذي استفاد من أخطاء الآخر هو من فاز، وفي حالة الخسارة دائما يكون المدرب هو المسؤول، لكن ليس المدرب وحده فقط لكن اللاعبين أيضا عليهم بعض الأخطاء».

وواصل: «لن أتحدث عن مدرب بعينه، لكن فيريرا في الموسم الماضي حقق مستوي مميز مع الزمالك، وحقق الأهداف من خلال الفوز بالدوري والكأس أيضا، لا يمكن ان نقول أنه أخطأ فقط لكنه أيضا قدم مستويات مميزة من قبل».

وأكمل: «لا يوجد لاعب لفت انتباهي في القمة، في الشوط الأول دونجا وإمام عاشور قدما شوط جيد، وفي الأهلي محمد الشناوي وكان نجم الفرق، ولو سجل الزمالك هدف كانت كفته سترجح لولا التصدي العبقري للشناوي».

وأتم: «تسجيل محمد شريف 50 هدف مع الأهلي أمر جيد جدا وقدم أداءً مميزا في مباراة القمة».