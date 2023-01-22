 رئيس الوزراء السويدي يندد بإحراق نسخة من القرآن خلال مظاهرة في ستوكهولم - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء السويدي يندد بإحراق نسخة من القرآن خلال مظاهرة في ستوكهولم

ستوكهولم - أ ش أ
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 10:11 م


ندد رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون ما وصفه "بالعمل غير المحترم للغاية"، بعد أن قام أحد السياسيين المنتمين للتيار اليميني في السويد بإحراق نسخة من القرآن خلال مظاهرة ضد تركيا في ستوكهولم.

وقال كريستيرسون في تصريحات عبر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء السويدي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن "حرية التعبير عن الرأي هي جزء رئيسي في الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضروري أن يكون ملائمًا.. إن حرق أحد الكتب التي يعتبرها الكثيرون مقدسة هو عمل غير محترم للغاية".

وأعرب كريستيرسون عن دعمه لكل المسلمين حول العالم، قائلا: "أود أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإهانة بعد ما حدث في ستوكهولم".

ويأتي ذلك بعد أن قام السياسي السويدي اليميني راسموس بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم، أمس السبت، خلال مظاهرة احتجاجية أمام السفارة التركية في ستوكهولم، على خلفية رفض تركيا المتكرر لمحاولات انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبعد المظاهرة وما تضمنته من أحداث، قامت الحكومة التركية بإلغاء زيارة مُخططة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة، كما استدعت السفير السويدي في أنقرة.

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