أنباء أولية عن سقوط ضحايا في تفجير مقديشو

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سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار، اليوم الأحد، في مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت مصادر لـ«العين الإخبارية»، إن هناك أنباء تشير إلى اقتحام مسلحين مقر البلدية.

وأكدت مصادر أمنية، عدم وجود عمدة مقديشو في المكتب خلال الهجوم، لكن مسؤولين آخرين كبار يوجدون في المقر.

ووفقا للمصادر، فقد سقط عدد من القتلى والجرحى جراء الهجوم، قبل أن تنجح السلطات الأمنية في إنقاذ مسؤولين كبار.

بدورها، سارعت قوات الأمن الصومالية إلى تطويق محيط بلدية مقديشو؛ تحسبا لأية عمليات أخرى.

ولم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم حتى الآن، إلا أن حركة الشباب الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عنه.

والسبت، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم»، مقتل 30 إرهابيا من تنظيم الشباب في ضربة جوية نفذها وسط الصومال.

وقبل ساعات، كشفت وزارة الإعلام الصومالية عن مقتل 100 إرهابي ومصرع 7 عسكريين صوماليين بينهم ضابط، خلال التصدي لهجوم لتنظيم الشباب.

وشن التنظيم الإرهابي هجوما إرهابيا على قاعدة الجيش في مدينة جلعد بمحافظة جلجدود وسط الصومال، هو الثالث منذ بداية العام، في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة التي تحررت خلال الأيام القليلة الماضية.