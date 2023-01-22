مسؤول أفغاني يجري محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني

عقد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني تشين قانج، أمس السبت، حيث شدد الجانبان على تعزيز التعاون ومحاربة الإرهاب.



وذكر وزير الخارجية الصيني، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لسلامة الرعايا الصينيين والكيانات الصينية، التي تعمل في أفغانستان، ويتوقع من الحكومة المؤقتة الأفغانية أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة الرعايا الصينيين، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.



ومن جهته، قال متقي إن القيادة الأفغانية لن تسمح لأي قوى أو جماعات متشددة باستخدام الأراضي الأفغانية، لإفساد العلاقات بين أفغانستان والصين وتقويض مصالح الصين.



وأضاف متقي، أن مسؤولي الأمن الأفغان، يتبنون موقفا حاسما، حول اتخاذ إجراءات قوية لضمان سلامة المؤسسات والأفراد الصينيين.



وقال تشين، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لبناء علاقات طويلة الأمد مع أفغانستان وتحترم استقلالها وسيادتها.



وأضاف وزير الخارجية الصيني "لا تتدخل الصين في الشؤون الداخلية لأفغانستان ولا تسعى إلى تحقيق مصالح ذاتية ولا مجال نفوذ في أفغانستان".



يذكر أنه منذ الإطاحة بالنظام السابق، من قبل طالبان في أغسطس 2021، تعد الصين واحدة من الدول القليلة، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع سلطات طالبان في كابول.