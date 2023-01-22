محافظ الوادي الجديد يسلم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج

سلم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ١٠ أجهزة كهربائية لفتيات من أبناء المحافظة المقبلات على الزواج، و٢٠ ماكينة خياطة للأرامل، و٢٠٠ طقم ملابس للأطفال الأيتام، وذبح عجلين وتوزيع اللحوم للأسر المستحقة، وتوزيع ٢٠٠ بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا.

ووجّه المحافظ الشكر للجمعية للتعاون الدائم، مؤكدًا الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، كما قدّم التهنئة للعرائس متمنيًا لهن حياة سعيدة.

وفي سياق متصل، تفقّد الزملوط أعمال القافلة الطبية التي تنفذها إحدى الجمعيات بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمركز الدكتور حسن حلمي الحكومي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي قدّمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان، اليوم الأحد، لـ١٢٣ حالة داخل المركز بالتخصصات المختلفة.