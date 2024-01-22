 تنظيم ندوة عن احتفالات 25 يناير وأعياد الشرطة بمراكز شباب ديرمواس بالمنيا - بوابة الشروق
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تنظيم ندوة عن احتفالات 25 يناير وأعياد الشرطة بمراكز شباب ديرمواس بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 1:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 1:06 ص

صرح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن مركز شباب دلجا بدير مواس نظم الأحد، ندوة عن احتفالات 25 يناير وأعياد الشرطة، بحضور عدد كبير من أعضاء المركز.

وحاضر في الندوة محمد صلاح الدين معلم بالأزهر الشريف، وذلك بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، وبعض موظفي مركز الشباب.

كما أجرى عبد الرحمن فوزي العربي، مدير إدارة شباب ديرمواس، متابعة ميدانية لعدد من مراكز الشباب، تابع خلالها الحضور والانصراف، وحركة تأجير الملعب، وانضباط سير العمل بمركز شباب زعبرة، وأبو خلقة، دلجا.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومتابعة وإشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس.

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