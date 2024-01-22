السعودية والمغرب يتفقان على تفعيل خط نقل بحري مباشر وإنشاء صندوق للاستثمار

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اتفقت السعودية والمغرب يوم الأحد على تفعيل خط نقل بحري مباشر وإنشاء صندوق للاستثمار.

وجاء في بيان رسمي صدر مساء الأحد أن "ممثلي القطاع الخاص السعودي والمغربي اتفقوا على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين السعودية والمغرب".

وتضمنت الاتفاقات تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك، ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالعاصمة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.