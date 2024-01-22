منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها بشأن التوصل لمعاهدة الوقاية من الجوائح

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، عن مخاوفه من عدم إمكانية التوصل إلى المعاهدة المخطط لها للوقاية من الجوائح.

وتم صياغة المعاهدة لحماية العالم من الفوضى مثل ما حدث في بداية جائحة كورونا، ومن المقرر اعتمادها في اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف في نهاية مايو المقبل.

وأوضح تيدروس في اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الاثنين: "ينبغي أن أعرب عن شعوري بالقلق البالغ من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام. فالوقت قصير للغاية، وهناك العديد من القضايا المعلقة التي لا تزال بحاجة إلى حل".

وأضاف: "سيتطلب الأمر شجاعة، وسيتطلب تنازلات. لن تتوصلوا إلى توافق في الآراء إذا ظل الجميع متشبثين بمواقفهم. سيتعين على الجميع تقديم شيء ما، وإلا فلن يحصل أحد على أي شيء".

والمعاهدة المقرر التوصل إليها عبارة عن تنقيح للوائح الصحية الدولية التي تنظم التعامل مع الأمراض الجديدة.

ومن بين القضايا التي تغطيها مسودة المعاهدة المثيرة للجدل المكونة من 30 صفحة، كيفية مشاركة المعلومات حول مسببات الأمراض الجديدة بشكل سريع، وما هي الجهة التي ستصنع اللقاحات والأدوية وأين وكيف يتم توزيعها. وتمثل حماية براءات الاختراع للقاحات والأدوية نقطة شائكة.

وحتى لو تم اعتماد المعاهدة، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صدق عليها عدد كاف من البلدان، ولن تكون صالحة إلا في تلك البلدان.

وانتقدت الدول الغنية أنه سيطلب منها الكشف عن تفاصيل تمويل الأبحاث وأن شركات الأدوية ستكون مطالبة بتوفير شفافية للأسعار.