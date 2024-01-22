جائزة مصر للتميز الحكومي تختتم البرنامج التدريبي تأهيل سفراء التميز بكلية طب القوات المسلحة

اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي، البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل سفراء التميز بكلية طب القوات المسلحة، والذي استمر على مدار يومين بمقر الكلية؛ تمهيدا لمشاركة الكلية في فئات الجائزة المختلفة في دورتها الرابعة 2024.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي، في إطار الاهتمام المشترك من الجانبين لمشاركة كلية الطب بالقوات المسلحة، في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي والتنافس بفئاتها المختلفة على المستوى الوطني، والتي ستعد المشاركة الأولى من نوعها على مستوى القوات المسلحة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قدمت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة عرضا حول فئات الجائزة المختلفة على المستوى المؤسسي والفردي، ومراحل وعلميات الجائزة، مؤكدة حرص إدارة الجائزة على تقديم سبل الدعم الفني لفريق العمل لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

ومن جانبه، استعرض محمد عبدالسلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنا محور تحقيق الرؤية ويشمل رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية / الذكية، ومحور الابتكار والذي يضم استشراف المستقبل والآليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي لتطوير سياسات ومبادرات استباقية مبنية على توقع صحيح للمستقبل، وإدارة الابتكار من خلال توفير البيئة المناسبة وتحفيز الموارد البشرية على الابتكار، والمحور الثالث والمتعلق بالممكنات والتي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.