ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أوكرانيا قد تؤخر الرواتب وتعود إلى طباعة الأموال حال تعثر التمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مشكلة لدى كييف تتعلق بـ30 مليار دولار.



*تدابير مالية مؤلمة وتعثر التمويل



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن خبراء اقتصاد ومسئولين أوكرانيين، خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الأموال ستنفد من أوكرانيا في غضون شهور وستضطر لاتخاذ تدابير مالية مؤلمة لمواصلة عمل الحكومة إذا تعثرت المساعدات من الولايات المتحدة أو أوروبا.



ووعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكبر داعم مالي لأوكرانيا، بمنح كييف مليارات الدولارات في حزمة مساعدات مالية وعسكرية جديدة. لكن التعهدات من كلا الجانبين قوضت جراء الصراعات الداخلية في واشنطن وبروكسل.



وفي حين يصر القادة السياسيون على أنه سيتم في النهاية تمرير حزم المساعدات، فإن الوقت بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا.



وبحسب "وول ستريت جورنال"، يواجه البلد عجزاً مالياً يزيد عن 40 مليار دولار هذا العام، وهو أقل قليلاً عن الفجوة التي شهدها عام 2023.



وكان من المتوقع أن يغطي التمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حوالي 30 مليار دولار من ذلك، مشيرة إلى أن هذه الأموال ضرورية لمواصلة عمل الحكومة، وتستخدم في دفع الرواتب، والمعاشات، إعانات السكان.



وذكرت وزارة المالية الأوكرانية أن أوكرانيا فرضت ضرائب غير متوقعة على البنوك، وأعادت تخصيص بعض العائدات الضريبية، وكثفت الاقتراض الداخلية، والذي من شأنه أن يغطي إنفاق الميزانية حتى فبراير.



وقالت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أولجا زيكوفا، إن "تلك التدابير محدودة في تأثيرها. يتشارك جميع شركائنا شعور الحاجة الملحة" لمزيد من التمويل.



*حزم المساعدات والأداء في ساحة المعركة



وبحسب "وول ستريت جورنال"، قد تضطر الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتوفير الأموال حال عدم وصول المساعدات بسرعة، مشيرة إلى أن التأخيرات في حزم المساعدات العسكرية ستشكل ضربة للجهود الأوكرانية في ساحة المعركة، والتي تعثرت بعد هجوم مضاد فاشل، على حد تعبيرها.



وقد تكسب أوكرانيا بضع شهور أخرى من خلال تأخير الرواتب أو الاقتراض أكثر من بنوكها ومستثمريها المحليين. وفي النهاية، قد تضطر كييف إلى طباعة الاموال، وهي استراتيجية غذت انهيارات اقتصادية في دول مثل فنزويلا.



ويخشى الأوكرانيون أن الانتكاسات الأخيرة تشير إلى مزيد من المشاكل في المستقبل.



وبدأت المناقشات مع الشركاء الدوليين في التركيز على كيف يمكن لأوكرانيا تحقيق الاكتفاء الذاتي مع دخول الحرب عامها الثالث.



ويتردد بعض خبراء الاقتصاد الأوكرانيين في التنبؤ بالفترة التي يمكن لأوكرانيا فيها المضي قدماً دون المساعدات الأجنبية، خشية أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تقويض الشعور بالحالة الملحة بين الشركاء الغربيين.



وسيبدأ مسئولون من الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل العمل هذا الأسبوع على خطة جديدة للإفراج عن عشرات مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وفي غضون ذلك، منع الجمهوريون، الذين يسعون لتغييرات في سياسة الولايات المتحدة بشأن الحدود، حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.



وأبدى البيت الأبيض الأسبوع الماضي استعداده لتقديم تنازلات بشأن الهجرة من أجل الإفراج عن المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.



لكن الاتفاق الذي تتم صياغته في مجلس الشيوخ الأمريكي يواصل مواجهة صعاب شديدة في الكونجرس، مع تقديم الجمهوريين في مجلس النواب طلبات أصعب.