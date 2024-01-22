إنفانتينو يواسي ضحايا كارثة جماهير غينيا في كأس أمم أفريقيا

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حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تقديم التعازي لأسر ضحايا الجماهير الغينية الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتفال بفوز منتخب بلادهم بإحدى مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

وقال إنفانتيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام اليوم الإثنين "باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أقدم لكم التعازي الخالصة للعائلات وآخرين من المشجعين الغينيين الذين فقدوا حياتهم أثناء الاحتفال بالفوز على جامبيا".

وأضاف "نعرب عن كامل التضامن والدعم لأعضاء الاتحاد الغيني لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم في هذه اللحظات الصعبة".

وكان ستة من مشجعي غينيا قد توفوا إثر حادث نتيجة الزحام خلال الاحتفالات بفوز منتخب بلادهم على جامبيا ببطولة أمم أفريقيا المقامه حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.