وزير خارجية إيران يتوجه إلى باكستان الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان الأسبوع المقبل إلى باكستان بدعوة من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني.

واتفقت وزارتا خارجية إيران وباكستان، في بيان مشترك، على عودة سفيري البلدين إلى مهمتهما بحلول 26 يناير الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وعقب المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران وباكستان، اتفق الجانبان، في بيان، على أن يعود سفيرا البلدين إلى أماكن عملهما بحلول 26 يناير الجاري.

وسیقوم أميرعبداللهيان بزيارة باكستان في 29 يناير الجاري بدعوة من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني.