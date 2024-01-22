قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور غازي حمد، إن عملية طوفان الأقصى كانت بقرار من كتائب القسام، مؤكدًا حرص الحركة على إحاطتها بالسرية حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الاثنين، أن «السرية البالغة أحد عوامل نجاح عملية طوفان الأقصى؛ لتشكل صدمة ومفاجأة للاحتلال».



ونوه بأن العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال ليست في حسابات حركة «فتح»، مشيرًا إلى أن «الأخيرة تعتمد على الجانب السياسي القائم على المفاوضات والسلام مع دولة الاحتلال».



ولفت إلى أن «حماس» شكلت غرفة عمليات مشتركة مع كل القوى السياسية الأخرى بعد «طوفان الأقصى»، مؤكدًا أن «حركات الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها، شاركت مع حماس وتعمل معها في الميدان».



وأكمل: «حتى في الإطار والسياسي والوطني، نحن جاهزون للتنسيق مع كل القوى السياسية، بما في ذلك الأخوة في فتح، للتوصل إلى رؤية استراتيجية واحدة».





