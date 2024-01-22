وزير إسرائيلي: السلام مع السعودية ممكن خلال عام

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، إن إقامة علاقات سلام مع السعودية أمر يمكن حدوثه خلال عام.



وأضاف كوهين، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية قبل شهر، خلال مؤتمر صحفي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "السلام لا يصنع إلا مع الأقوياء. ولهذا السبب من المهم مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر"، على حد زعمه.



ووسط التوترات مع الولايات المتحدة حول إمكانية قيام دولة فلسطينية، انتقد كوهين الفكرة، قائلاً "لن ننشيء دولة حماستان أخرى في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.



وقال كوهين "إن بعض الدول التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية قالت إن غزة ستصبح سنغافورة، ولكن بدلاً من سنغافورة حصلنا على حماستان"، على حد تعبيره.



وأضاف أنه لم يسمع حتى زعيما واحدا من تلك الدول يطالب السلطة الفلسطينية بالتوقف عن دفع رواتب من اسماهم بـ"الإرهابيين".



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء.