الحكومة اليمنية: هجمات البحر الأحمر تهدد الوضع المعيشي للمواطنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، زادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بـ"تقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين".

جاء ذلك في كلمة له أمام قمة الجنوب الثالثة لمجموعة "77+الصين" المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضح ابن مبارك أن "اليمن من أكثر الدول تضررا بسبب الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب".

وأضاف: "تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين".

ومؤخرا، شهدت الملاحة في البحر الأحمر تراجعا عقب هجمات متكررة يشنها مسلحو جماعة "الحوثي" اليمنية على السفن التجارية المتعلقة بإسرائيل، إضافة لاستهدافهم سفنا حربية بريطانية وأمريكية، وذلك "تضامنا مع قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفت الوزير إلى أن "ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية يهدد سلاسل التوريد عبر باب المندب والتي تمثل 15 بالمئة من التجارة العالمية، وبالتالي رفع أسعار السلع المصنعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن في لحظة حاسمة تواجه العالم بين النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين علي تصريحات الوزير اليمني.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) "منظمة إرهابية عالمية"، وفق بيانين صادرين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.