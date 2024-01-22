فرنسا: فرض قيود على الصيد بساحل المحيط الأطلسي لحماية الدلافين

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قررت السلطات الفرنسية منع المئات من قوارب الصيد من الإبحار لمدة شهر من أجل حماية الدلافين على ساحل المحيط الأطلسي.

ويبدأ الحظر اليوم الإثنين، وسيظل ساريا حتى الـ20 من فبراير المقبل.

وسيتم منع قوارب معينة من الإبحار في خليج بسكاي، وهو خليج واسع يمتد بطول الساحل الغربي لفرنسا والساحل الشمالي لإسبانيا.

وأفادت تقارير بأن الحظر سيؤثر على 450 قاربا.

وذكرت صحيفة لو باريزيان، إن منظمات تتوقع خسائر تترواح بين 70 مليون يورو و90 مليون يورو (76 مليون دولار إلى 98 مليون دولار)

وكتب وزير البيئة كريستوف بيشو اليوم الإثنين، على موقع اكس إن هذا الإجراء "مؤلم لكنه ضروري لتقليص الصيد العرضي غير المقصود للدلافين".

وتابع بيشو "تأثير هذا القرار على صناعة الصيد لا يمكن إنكاره وهو يتسبب في ضيق شديد".

ولهذا السبب، أكد بيشو أن الصيادين سيحصلون على تعويض يصل إلى أكثر من 80% من مكاسبهم.

وغالبا ما يتم صيد الدلافين بشكل غير مقصود في شباك الصيد مما يتسبب في نفوقها لأنها لا تتمكن من العودة إلى السطح من أجل الهواء.

وذكرت صحيفة لو باريزيان، نقلا عن مركز "بيلاجيس" للأبحاث قوله إن نحو 2396 دولفينا قتلت في عام 2022.