تراجع طفيف لمؤشر النشاط الاقتصادي في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الاثنين، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بعد تراجع المؤشرات الرئيسية بنسبة طفيفة.

وذكر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية، أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي للنشاط الاقتصادي تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد تراجعه خلال الشهر السابق بنسبة 5ر0%، وفق البيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي.

وقالت يوستانيا زابينسكا لا مونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في كونفرانس بورد إن"رغم التراجع العام، هناك ست مؤشرات من بين 10 مؤشرات رئيسية سجلت ارتفاعا خلال ديسمبر".

وأضافت "ومع ذلك، فإن الحالة الضعيفة لقطاع التصنيع مع أسعار الفائدة المرتفعة وثقة المستهلكين المنخفضة بددت الأثر الإيجابي لتحسن تلك المؤشرات".

في الوقت نفسه،تراجع مؤشر التأخر الاقتصادي، الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق.

وقال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2ر0%، وهو نفس معدل ارتفاعه خلال نوفمبر السابق عليه.

وقالت زابينسكا لا مونيكا "مع تباطؤ وتيرة التراجع الشهري، فإن معدلات النمو نصف السنوي والسنوي للمؤشر الاقتصادي الرئيسي، بدأت تتخذ اتجاها صعوديا، لكنها مازالت سلبية وهو ما يعني استمرار احتمال حدوث ركود اقتصادي".

وأضافت "بشكل عام نتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي خلال الربعين الثاني والثالث من 2024 على أن يبدأ التعافي في أواخر العام".