11 شركة إسرائيلية تفصل موظفيها بشكل جماعي بسبب عملية طوفان الأقصى

أوضح تقرير حديث، مدى تعمق الأزمة المالية للشركات الإسرائيلية بسبب عملية "طوفان الأقصى" والتي كانت نتيجتها فصل موظفي 11 شركة خلال أقل من شهرين.



وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي، أن نسب الفصل تراوحت بين 10% و25% باستثناء شركة واحدة.



وورد بالتقرير، أن أعداد الموظفين المفصولين وصلت إلى 900 داخل بعض الشركات.



وتبين من التقرير، أن حوادث الفصل الأكثر تمت خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث وقع أكثر من 70% من حالات الفصل الجماعي.



وورد ببيانات الفصل لكل من الشركات، أسباب مالية وأرقام لخسائر في قيمة الشركة كانت وراء عملية الفصل الجماعي.



ويأتي ذلك في ظل تنامي مشكلة البطالة بين المستوطنين، وتزايد أعباء المعاشات الخاصة بهم على دولة الاحتلال، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.