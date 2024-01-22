 11 شركة إسرائيلية تفصل موظفيها بشكل جماعي بسبب عملية طوفان الأقصى - بوابة الشروق
الإثنين 22 يناير 2024 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

11 شركة إسرائيلية تفصل موظفيها بشكل جماعي بسبب عملية طوفان الأقصى

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
أدهم السيد
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 10:28 ص
أوضح تقرير حديث، مدى تعمق الأزمة المالية للشركات الإسرائيلية بسبب عملية "طوفان الأقصى" والتي كانت نتيجتها فصل موظفي 11 شركة خلال أقل من شهرين.

وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي، أن نسب الفصل تراوحت بين 10% و25% باستثناء شركة واحدة.

وورد بالتقرير، أن أعداد الموظفين المفصولين وصلت إلى 900 داخل بعض الشركات.

وتبين من التقرير، أن حوادث الفصل الأكثر تمت خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث وقع أكثر من 70% من حالات الفصل الجماعي.

وورد ببيانات الفصل لكل من الشركات، أسباب مالية وأرقام لخسائر في قيمة الشركة كانت وراء عملية الفصل الجماعي.

ويأتي ذلك في ظل تنامي مشكلة البطالة بين المستوطنين، وتزايد أعباء المعاشات الخاصة بهم على دولة الاحتلال، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك