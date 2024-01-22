أردوغان يجري اتصالا مع رائد فضاء تركي بمحطة الفضاء الدولية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، اتصالا مرئيا مع رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، الذي يجري أبحاثا علمية في محطة الفضاء الدولية.

وأفادت وكالة "الاناضول" للأنباء، بأن أردوغان أوضح أن هذه المهمة الفضائية فتحت أبواب مرحلة جديدة في مشاريع تركيا المتعلقة بالفضاء، وتمنى النجاح لغزر أوجي ولفريق مهمة "أكسيوم ميشن 3".

وخاطب الرئيس رائد الفضاء قائلا: "ألهمت أمتنا بأكملها وخاصة الأطفال والشباب بهذه المهمة العظيمة التي قمت بها في إطار برنامجنا الوطني للفضاء"، مضيفا: "كنت لنا أول رائد فضاء، ولكن لن تكون الأخير".

وتابع الرئيس أردوغان: "احتلت تركيا مكانتها بين الدول التي تجري مهمات فضائية مأهولة"، وأفاد بأن هذه المهمة ستزيد من اهتمام الأطفال والشباب بالفضاء بشكل أكبر، وأنه قد يلجأ العديد منهم إلى هذا المجال ويسيرون على خطى غزر أوجي.

ومن ناحيته، أعرب غزر أوجي عن فخره بتمثيل تركيا في مهمة "أكسيوم ميشن 3" الفضائية الهادفة، وحمل علم بلاده إلى محطة الفضاء الدولية مع دخول الجمهورية التركية قرنها الثاني.

واطلع غزر أوجي، أردوغان، على مهامه التي سيقوم بها في إطار التجارب العلمية في مختلف المجالات وخاصة صناعة الدفاع.

وباشر رائد الفضاء التركي، تجاربه العلمية في محطة الفضاء الدولية التي وصل إليها السبت.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ذكرت وكالة الفضاء التركية أن غزر أوجي باشر تجاربه العلمية التي كانت مقررة في إطار بعثة علوم الفضاء التركية.

واستهل رائد الفضاء التركي تجاربه العلمية بدراسة حول بعض النباتات المعرضة للإجهاد الملحي.