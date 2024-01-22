صحة قنا تطلق قافلة طبية بقرية الصياد بنجع حمادي الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية الصياد التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية وذلك علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



جاء ذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة" والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.



وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة؛ بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان، وكذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.



داعيا سيادته المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.