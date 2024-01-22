قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إنه من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا، يتعين على كييف أن تتخلى عن الأراضي لموسكو.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن فيكو، القول اليوم الاثنين: "يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، لماذا يتوقعون أن يغادر الروس شبه جزيرة القرم ودونباس ولوهانسك؟ هذا مستحيل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد فيكو أيضا أنه خلال زيارته الوشيكة لأوكرانيا سيبلغ سلطات كييف مرة أخرى أنه لن يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وسبق أن قال فيكو إن أوكرانيا تقع تحت النفوذ والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن الاتحاد الأوروبي يخطئ بتمسكه بالرأي الأمريكي بشأن الصراع الأوكراني بدلا من تكوين وجهة نظره الخاصة.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا، بحسب سبوتنيك.