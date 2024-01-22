الأرصاد: فرص الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تأثرت اليوم الاثنين، بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وآخر في طبقات العليا للهواء، أديا إلى انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، مقارنة بالأيام الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأشار إلى أن «مدن الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري تشهد الآن سقوط أمطار متوسطة»، قائلًا إن «فرص الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض محافظات جنوب الوجه البحري».



وتوقع استمرار فرص الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حتى نهاية الأسبوع»، لافتًا إلى أنها «تمتد ما بين متوسطة إلى خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة».



ونوه أن «نشاط الرياح اليوم، أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط»، مشيرًا إلى أن «ارتفاع الأمواج تجاوز 3 أمتار».