وزيرة التخطيط تبحث مع جامعة اسلسكا سبل الدعم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا؛ لمناقشة تعزيز سبل الدعم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع الجامعة.

يأتي ذلك بحضور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ومحمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، ومحمد علاء رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وأميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وكريم الحناوي الأمين العام لجامعة اسلسكا.

وأوضحت السعيد، أن برنامج التعاون مع جامعة اسلسكا هو مشروع المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، أو ما يطلق عليه برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط، ووزارة التعليم العالي، وجامعة اسلسكا باريس؛ لإنشاء فرع للجامعة بمصر، لتلتزم جامعة اسلسكا مصر وفقًا للبروتوكول بتوفير 1500 منحة لتدريب 1500 موظف حكومي على 10 دفعات.

وأكدت أن العنصر البشري هو العنصر الرئيسي والفعال في كل خطط التنمية وهو أثمن موارد الدولة، حيث يأتي الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وتابعت السعيد أن الوزارة تدعو في بداية كل فصل دراسي الوزارات والجهات لتقديم ترشيحاتها للموظفين الذين ترغب في تدريبهم كل وفق رؤيته وحاجته، وحول الأعداد التي استفادت من البرنامج حتى الدفعة التاسعة.

وأوضحت السعيد، أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المستفيدة بلغ 79 جهة، بإجمالي 420 شخصا حصل على الدبلومة و420 إجمالي الحاصلين على شهادة الفصل الدراسي الأول، و210 حاصلين على الماجستير ليبلغ عدد المستفيدين بالبرنامج 1050 شخصا.

وأشارت السعيد إلى الاتفاق على تقديم منحة دكتوراه مهنية لأول اثنين من خريجي كل دفعة في برنامج الماجستير الحكومي، مع منحهم فرصة للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة بعد إتمام الدكتوراه، إلى جانب إمكانية تقديم تخصصات مختلفة في برامج الماجستير الحكومي حسب الوزارات والجهات التي ينتمي إليها الطلاب.

وتطرق الاجتماع إلى الحصول على دعم وزارة التخطيط في استفادة جامعة اسلسكا ببعض التسهيلات المكانية والفنية المتوفرة لدى عدد من الجهات والوزارات الأخرى والتي تفيد البرنامج.