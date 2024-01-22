أفاد مصدر أمني عراقي مطّلع، اليوم الاثنين، بوقوع استهداف جديد لقاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية، بطائرة مسيرة.

وقال المصدر لوكالة «شفق نيوز»، إن «طائرة مسيرة استهدفت مساء اليوم، محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد مسئول أمريكي يوم السبت الماضي، أن قاعدة عين الأسد، التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق، تعرضت للقصف مما تسبب بحصول إصابات طفيفة في صفوف أمريكيين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسئول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مضيفا أن التقييم مستمر.

وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 100 هجوم ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

ورداً على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مسلحين في فصائل متحالفة مع إيران.

وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، والتي اندلعت بعدما شنت الحركة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أمريكي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أمريكي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش.