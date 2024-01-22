مكتبة الإسكندرية تستعرض أرشيف سليم حسن بعد اختياره شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب

تستعرض مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، أرشيف سليم بك حسن رائد علم المصريات.

يذكر أن سليم بك حسن هو أحد فرسان الجيل الأول من المصريين الذين عملوا في علم المصريات والحفائر، وتلميذ فارس علم المصريات أحمد باشا كمال، وأول مدرس في جامعة فؤاد الأول يدرس علم المصريات من تاريخ وآثار وفنون ولغات مصرية قديمة، ويرجع إليه الفضل في وضع أسس علم الحفائر وإدارة المواقع التراثية، وترك لنا علم ينتفع به لأجيال قادمة.

ويعد مشروع توثيق أرشيف سليم بك حسن واحدا من مشروعات مكتبة الإسكندرية الرائدة في توثيق التراث الوثائقي وإتاحته للمتخصصين والدارسين والجمهور ليفتح مجالات للبحث والتنوير، حيث يتكون الأرشيف من 3120 وثيقة متنوعة من مخطوطات كتبت بخط يد دكتور سليم حسن بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وصور فوتوغرافية، وخرائط تتناول عددا من الموضوعات الرئيسية منها حفائرة في هضبة الجيزة من عام 1929 - 1939، ولمدة 10 مواسم حفائر كشف خلالها عما يزيد عن 100 مصطبة في الجبانة الشرقية بالجيزة، من بينها الباب الوهمي لباسششت، وهي طبيبة من الدولة القديمة، والمجموعة الجنائزية للملكة خنتاكوس، وحفائره في سقارة خلال موسم حفائر 1937-1938.

ويحتوي الأرشيف أيضاً على مخطوطة سليم حسن الخاصة بنشر حفائره لكشفة الطريق الصاعد لهرم ونيس.

ومن الموضوعات الرئيسية التي يضمها الأرشيف أيضاً ذات قيمة علمية وثقافية وربط بدور المصريين في إنقاذ التراث الإنساني والمصري بالنوبة، وهو تقرير سليم بك حسن عن إنقاذ آثار النوبة، والذي يعد وثيقة المشروع الرئيسية التي اعتمدت عليه اليونسكو في حملتها الكبرى والرائدة لإنقاذ آثار النوبة.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، أنه الأرشيف يضم مجموعة نادرة من توزيع الموارد البشرية، وفرق العمل، وأساليب التوثيق المستخدمة والتي خطها سليم حسن باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، واضعًا منهجًا مصريًا يحتذى به في التخطيط للمشروعات التراثية الكبرى، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث الخاصة بدكتور سليم حسن كتلك التي تتناول نصوص معركة قادش، وقاموس لأسماء المدن المصرية القديمة.

عرض الأرشيف بمعرض جرونوبل عام 2004 على هامش اجتماعات اليونسكو بفرنسا، وأقيمت عدة معارض له منها، معرض استمر لأسبوعين بمكتبة الإسكندرية عام 2015، وكذلك معرض بالمتحف المصري عام 2016، ومعرض بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور أسرته في سبتمبر 2023.

جدير بالذكر أنه قد تم حصر ونشر للأرشيف على قاعدة بيانات أرشيفات علماء المصرية بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية عام 2015، ونشرت أوراق بحثية خلال الدراسات التي تمت على الأرشيف، خلال عميات التصنيف والرقمنة، ومنها مؤتمر التراث الدولي بجامعة المنيا عام 2013.

وقام مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بعملية تصنيف ورقمنه وتوثيق الأرشيف، من خلال عمل كتالوج علمي للأرشيف استمر العمل عليه من 2015 وحتى 2023؛ من أجل عمل قاعدة بيانات خاصة بهذا التراث الوثائقي روعي به الأخذ بالمقاييس الدولية لتوثيق الأرشيفات، وعمل قواعد بيانات لها، والتي ينظمها المركز الدولي للأرشيفات؛ من أجل إتاحتها بأسلوب علمي سلس وبسيط يضمن سهولة الوصول للمعلومة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع كان له جانب تدريبي يحقق أحد أهداف المكتبة في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في مجال المشروعات التراثية، فتدرب به ما يقارب 60 شابا وفتاة من خريجي الكليات المتخصصة أحفاد سليم حسن حيث استكمل الأحفاد مشوار الرواد.