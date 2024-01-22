مسئول أممي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور هيثم أبو سعيد، أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع (الفلسطيني - الإسرائيلي) هو حل الدولتين.

وقال الدكتور هيثم أبو سعيد - في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الاثنين - إنه "لا حل دون تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هناك تعنتا كبيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاه الوضع الحالي في غزة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد طالبت، أمس الأحد، الاتحاد الأوروبي ودوله، والإدارة الأمريكية، المبادرة للاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الأوروبي والأمريكي بالدولة الفلسطينية هو الذي يؤسس لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية تجبر نتنياهو على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.