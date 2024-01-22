7 أشخاص مشتبه بتواطئهم في هجمات 2018 يواجهون المحاكمة في باريس

بدأت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين، محاكمة سبعة مشتبه فيهم يزعم أنهم متواطئون في التخطيط للهجمات الإرهابية، التي وقعت في 2018.

وشملت سرقة سيارة واحتجاز أشخاص رهائن في متجر، ما خلف أربعة قتلى في جنوب فرنسا.

ويُحاكم خمسة من المشتبه فيهم بما في ذلك صديقة المنفذ، بناء على مزاعم بانتمائهم لمنظمة إرهابية. ويواجه المدعي عليهم السجن لما يصل إلى 30 عاما.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي تجرى في ظل تواجد شرطي مكثف ووسط اهتمام كبير من الشعب، حتى نهاية فبراير.

وفي مارس 2018، قتل مهاجم مغربي المولد يبلغ 25 عاما من العمر، أربعة أشخاص في سلسلة من الهجمات في بلدتي كاركاسون وتريب في جنوب فرنسا.

وأطلقت الشرطة النار على المسلح فلقي حتفه بعد مواجهة استمرت ساعات في متجر للخضروات.

ومن بين القتلى أحد رجال شرطة الدرك الذي بدل الأماكن مع أحد الرهائن.

وأصيب ما إجماليه 16 شخصا في الهجمات.

وقبل احتجاز الرهائن في بلدة تريب، سرق المهاجم سيارة وقتل واحدا من الأشخاص الذين كانوا يستقلونها.

وبعد فترة قصيرة أطلق النار على رجال شرطة مكافحة الشغب، الذين كانوا عائدين إلى ثكناتهم من تدريب ركض.ثم قاد السيارة إلى تريب حيث أطلق النار على شخصين في المتجر واحتجز رهائن.

وبعد تفاوض، تمكن الرهائن من المغادرة مقابل الشرطي، وعندما سُمع دوي الرصاص في المتجر تدخلت الشرطة.